Самолет рейса Москва - Бангкок совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за ситуации в Кашмире

СЕГОДНЯ 12:24 2019-02-27T12:26:11+03:00

Самолет Boeing 777-312 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Бангкок, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 27 февраля, там были сбиты два самолета ВВС Пакистана

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Самолет Boeing 777-312, направлявшийся из Москвы в Бангкок, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента из-за закрытия Индией и Пакистаном воздушного пространства над Кашмиром.

"Самолет, следующий рейсом Москва - Бангкок, был вынужден прервать полет и совершить посадку в международном аэропорту Ташкента в связи с закрытием воздушного пространства над Пакистаном для всех международных полетов", - приводит агентство РИА Новости слова представителя воздушной гавани узбекской столицы. Собеседник агентства отметил, что в настоящий момент решается вопрос с размещением пассажиров лайнера.

Индия и Пакистан приняли решение закрыть воздушное пространство Кашмира из-за эскалации конфликта в регионе. Как ранее сообщал сайт kp.ru, ВВС Пакистана удалось сбить два самолета индийских военно-воздушных сил, которые якобы нарушили границу страны. Представители индийской армии, в свою очередь, заявили о поражении пакистанского истребителя F-16.

ИСТОЧНИК KP.RU