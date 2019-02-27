2019-02-27T12:22:22+03:00
Политика

В Госдуме выразили недоумение претензиями Японии из-за поездки российских чиновников на Курилы

Депутаты напомнили, что позиция РФ по островам «незыблема» - это часть России
Елена АКИМОВА
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В Госдуме напомнили, что позиция России по курильским островам неизменнаВ Госдуме напомнили, что позиция России по курильским островам неизменнаФото: REUTERS
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В Госдуме удивлены претензиями Японии по поводу визита российских чиновников на Курильские острова. В Токио направили протест Москве по дипломатическим каналам после визита на остров Шикотан спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что Япония должна смириться – никаких переговоров по вопросам передачи островов не идет. Курильские острова — это российская территория, которая перешла по итогам Второй мировой войны.

- Мирный договор между странами может быть подписан только без предъявления претензий. Все проекты, которые реализует Россия относятся также к Курилам. Нужно еще раз обозначить свою позицию и сделать соответствующее заявление. Наша позиция незыблема, - отмечает депутат.

На выпад Токио не стоит отвечать зеркально, а ограничиться реакцией в рамках дипломатического сотрудничества стран, говорит Швыткин изданию ФАН.

Сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года Япония уже выражала России протест. Тогда причиной недовольства Токио стало строительство военного общежития на Курилах.

Напомним, что японские власти считают южные острова гряды - Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - своей территорией. В Москве эту позицию не разделяют.

Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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