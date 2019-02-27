2019-02-27T12:24:14+03:00
Происшествия

Более 60 человек оказались под завалами из-за обрушения шахты в Индонезии

В результате схода оползя погибли три человека, еще 13 горняков удалось спасти [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спасателям приходится использовать самые простые инструменты, вроде лопат и веревокСпасателям приходится использовать самые простые инструменты, вроде лопат и веревокФото: REUTERS
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На незаконном золотодобывающем руднике в индонезийском округе Болаанг-Монгондоу провинции Северный Сулавеси сошел оползень, что спровоцировало обрушение балок и опорных плит. Согласно данным местного агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями, под завалами оказались более 60 человек.

К настоящему моменту удалось спасти 13 горняков, также по меньшей мере трое рабочих погибли. Спасатели говорят о том, что могут слышать голоса некоторых выживших, которые оказались в ловушке. Работы на месте происшествия продолжаются.

Однако они серьезно осложняются тем, что в районе ЧП в любой момент может сойти еще один оползень. Членам поисково-спасательной операции приходится использовать лишь самые простые инструменты, вроде лопат и веревок. Между тем, как сообщает агентство Reuters, к руднику продолжают стягиваться родные оказавшихся под завалами рабочих.

Оползень в Индонезии: под завалами оказались более 60 человек.

Стоит отметить, что правительство Индонезии давно запретило такую мелкомасштабную добычу золота, но региональные власти часто закрывают глаза на данную деятельность.

Сайт kp.ru писал о том, что похожий случай с обрушением шахты произошел в начале января в афганской провинции Бадахшан. Тогда жертвами трагедии стали несколько десятков человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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