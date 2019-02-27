Шойгу: США хотят ограничить возможности России в рамках Договора по открытому небу

СЕГОДНЯ 12:40 2019-02-27T12:40:08+03:00

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Вашингтон пытается манипулировать международным правом, изменить в свою пользу режим вооружения в Европе и ограничить возможности России в рамках Договора по открытому небу. Соответствующие заявление сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в среду, 27 февраля.

Шойгу охарактеризовал международную обстановку «обострением конкуренции между мировыми центрами силы, нарастанием факторов неопределенности, всплесками нестабильности и насилия в разных регионах планеты, ростом конфликтного потенциала в районах традиционных интересов России».

Министр обороны подчеркнул, что в такой обстановке «США позиционируют себя как сверхдержаву, манипулируют международным правом, настойчиво стремятся изменить в свою пользу действующий режим контроля над обычными вооружениями в Европе, а также затруднить использование Россией своих прав в рамках Договора по открытому небу».

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение позволяет странам участницам осуществлять разведывательные полеты над территориями друг друга.

Ранее kp.ru сообщал, что подписанный президентом США Дональдом Трампом военный бюджет на 2019 год существенно урезает финансирование работ, связанных с исполнением Договора по открытому небу. В Москве такую «экономию» назвали «путем к дальнейшей интоксикации международных отношений односторонними подходами».

ИСТОЧНИК KP.RU