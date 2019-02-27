2019-02-27T12:40:08+03:00
Политика

Шойгу: США хотят ограничить возможности России в рамках Договора по открытому небу

Министр обороны охарактеризовал современную международную обстановку обострением конкуренции, ростом неопределенности, нестабильности и конфликтного потенциала
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Министр обороны РФ генерал армии Сергей ШойгуМинистр обороны РФ генерал армии Сергей ШойгуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Вашингтон пытается манипулировать международным правом, изменить в свою пользу режим вооружения в Европе и ограничить возможности России в рамках Договора по открытому небу. Соответствующие заявление сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в среду, 27 февраля.

Шойгу охарактеризовал международную обстановку «обострением конкуренции между мировыми центрами силы, нарастанием факторов неопределенности, всплесками нестабильности и насилия в разных регионах планеты, ростом конфликтного потенциала в районах традиционных интересов России».

Министр обороны подчеркнул, что в такой обстановке «США позиционируют себя как сверхдержаву, манипулируют международным правом, настойчиво стремятся изменить в свою пользу действующий режим контроля над обычными вооружениями в Европе, а также затруднить использование Россией своих прав в рамках Договора по открытому небу».

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение позволяет странам участницам осуществлять разведывательные полеты над территориями друг друга.

Ранее kp.ru сообщал, что подписанный президентом США Дональдом Трампом военный бюджет на 2019 год существенно урезает финансирование работ, связанных с исполнением Договора по открытому небу. В Москве такую «экономию» назвали «путем к дальнейшей интоксикации международных отношений односторонними подходами».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр гражданской авиации Непала погиб при крушении вертолета
Писатель Евгений Водолазкин стал лауреатом премии Александра Солженицына
Трамп назвал «очень полезные» страны в вопросе денуклеаризации КНДР
Россия и Сирия призвали США вывести войска с сирийской территории
Путин поручил снизить ипотечную ставку до 8% годовых
Три человека погибли при столкновении поезда и грузовика в Нью-Йорке
Шойгу: действия НАТО вынуждают Россию наращивать боевой потенциал
В Кремле крайне обеспокоены ситуацией в отношения Индии и Пакистана
В МИД Индии сообщили подробности воздушного боя над Кашмиром
Путин не планирует встречаться с вице-президентом Венесуэлы
Песков: Из Европы и США регулярно проводятся кибератаки против РФ
Войска на юге РФ укрепят двумя новыми полками и одним ракетным дивизионом
Землю на четыре дня захватит сильнейшая магнитная буря
Конгресс США опубликовал проект новых антироссийских санкций
В банках пожаловались на проблемы со сбором биометрических данных россиян
Кобылкин: Заявка РФ на расширение арктического шельфа была высоко оценена экспертами ООН