2019-02-27T12:36:32+03:00
Общество

Обиженная жена отомстила Грудинину

Бизнесмена лишили статуса депутата из-за семейных разборок
Антон Власов
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Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин лишен статуса депутата городского поселения Видное подмосковного Ленинского района. Это случилось на основании представления городской прокуратуры. Его уличили в неполном заполнении налоговой декларации.

И в этой истории нет никакой политики. Карьера политика рухнула из-за его скандального развода с женой. Бывшая супруга предпринимателя, которая считает себя обманутой, рассказала журналистам про тайные офошоры Павла Грудидина. Они и легли в основу дела прокуратуры.

«Его доходы намного больше, чем суммы, которые он декларирует. Я даже знаю источники этих доходов», — рассказывала Ирина Грудинина в телепрограмме «Прямой эфир».

Бывшая жена добивается справедливости в Никулинском суде Москвы. Но Грудинин явно делиться не хочет. Ирина Грудинина рассчитывает получить 22% ЗАО «Совхоз имени Ленина» — ровно половину из 44%, принадлежащих директору совхоза Павлу Грудинину напрямую. Пытается взыскать еще 10% акций совхоза, которые находились в собственности у некоего ООО «Универсальная Финансовая Компания». В свою очередь, эта структура контролировалась белизским офшором BONTRO LTD, бенефициаром которого являлся Павел Грудинин. Ирина просила арестовать эти акции — как чувствовала, что бывший муж выведет актив на подставных лиц.

- Если бы они разошлись миром, то счета Грудинина так и остались для нас загадкой, - поделился с «КП» политолог Александр Солуков. – А из-за всех судов, правда вскрылась. И политик лишился депутатского места. Сейчас коммунисты говорят, что это политическое дело. Ну, нет. Просто нужно честно все указывать в декларации. Информация всплыла благодаря бывшей супруге Грудинина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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