Конгресс США опубликовал проект новых антироссийских санкций
Конгресса США опубликовал обновлённый законопроект, который предусматривает введение дополнительных санкций в отношении России.
Речь идет, в частности, об ограничительных мерах, направленных против инвестиций в российские проекты по сжиженному природному газу и в разработку месторождений сырой нефти. Также в случае принятия документа под запретом могут оказаться сделки с суверенным долгом России, срок погашения которых составлен свыше 14 дней.
Не удастся избежать санкций и финансовым институтам, которые, по мнению американских властей, поддерживали "вмешательство правительства РФ в демократические процедуры или выборы" в любой стране, за исключением самой Российской Федерации.
"Президент США должен незамедлительно поддержать ответ федеральных органов власти на устранение угрозы, исходящей от правительства РФ, и принять меры для предотвращения вмешательства в институты Соединенных Штатов и демократические процессы", – говорится в обновленном законопроекте, опубликованном на сайте Конгресса.
В записке к документе уточняется, что его авторами стали члены Республиканской партии Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин.
Сайт kp.ru писал о том, что, согласно данным Минэкономразвития России, к концу 2018 года в отношении нашей страны было введено 159 различных санкций, предполагаемый ущерб от которых составил 6,3 миллиарда долларов.
Путин - об отношениях России и США.
ИСТОЧНИК KP.RU