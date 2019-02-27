Конгресс США опубликовал проект новых антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 12:56 2019-02-27T13:00:21+03:00

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Конгресса США опубликовал обновлённый законопроект, который предусматривает введение дополнительных санкций в отношении России.

Речь идет, в частности, об ограничительных мерах, направленных против инвестиций в российские проекты по сжиженному природному газу и в разработку месторождений сырой нефти. Также в случае принятия документа под запретом могут оказаться сделки с суверенным долгом России, срок погашения которых составлен свыше 14 дней.

Не удастся избежать санкций и финансовым институтам, которые, по мнению американских властей, поддерживали "вмешательство правительства РФ в демократические процедуры или выборы" в любой стране, за исключением самой Российской Федерации.

"Президент США должен незамедлительно поддержать ответ федеральных органов власти на устранение угрозы, исходящей от правительства РФ, и принять меры для предотвращения вмешательства в институты Соединенных Штатов и демократические процессы", – говорится в обновленном законопроекте, опубликованном на сайте Конгресса.

В записке к документе уточняется, что его авторами стали члены Республиканской партии Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин.

Сайт kp.ru писал о том, что, согласно данным Минэкономразвития России, к концу 2018 года в отношении нашей страны было введено 159 различных санкций, предполагаемый ущерб от которых составил 6,3 миллиарда долларов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693034" frameborder="0"></iframe> Путин - об отношениях России и США.

ИСТОЧНИК KP.RU