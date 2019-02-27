Войска на юге РФ укрепят двумя новыми полками и одним ракетным дивизионом

СЕГОДНЯ 13:03 2019-02-27T13:03:25+03:00

Министр обороны РФ сообщил, что в этом году соединения и воинские части в ЮВО получат более 1200 единиц модернизированной техники

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Войска в Южном военном округе России в этом году укрепят двумя новыми полками, одним ракетной бригадой, дивизионным комплексом «Бал» и Центром обеспечения мобилизационного развёртывания. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в среду, 27 февраля.

«В Южном военном округе предусматривается проведение более 30 основных организационных мероприятий, в том числе формирование ракетной бригады, двух полков, ракетного дивизиона берегового ракетного комплекса "Бал", Центра обеспечения мобилизационного развёртывания», - заявил он.

Шойгу сообщил, что в этом году соединения и воинские части получат более 1200 единиц новой и модернизированной техники. По его словам, в результате доля современных образцов возрастёт до 66%, а боевые возможности Южного округа увеличатся в 1,3 раза. Министр сообщил, что доля современных образцов вооружения в ЮВО на сегодняшний день составляет 60%.

«К концу года будут построены и переданы войскам более 450 объектов», - уточнил Шойгу.

Ранее kp.ru сообщал о поездки в ЮВО первого заместителя министра Обороны РФ Руслана Цаликова, в ходе которой проверил строительство объектов военной инфраструктуры. В Ейске он проверил строительство объекта «Нитка» на аэродроме морской авиации. На нем будет построена новая взлетно-посадочная полоса с аэрофинишерами.

ИСТОЧНИК KP.RU