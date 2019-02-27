2019-02-27T13:17:01+03:00
Политика

Путин не планирует встречаться с вице-президентом Венесуэлы

Делси Родригес прилетит в Москву уже в эту пятницу, 1 марта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси РодригесИсполнительный вице-президент Венесуэлы Делси РодригесФото: Александр КОЦ
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В графике главы Российской Федерации Владимира Путина на эту неделю пока не значится встреч с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, которая в скором времени прибудет в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"Каких-либо контактов с вице-президентом Венесуэлы на этой неделе в Кремле не планируется. По состоянию на сейчас, такого мероприятия в графике президента нет", - сказал представитель Кремля.

Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники, Делси Родригес может прибыть в Москву уже в пятницу, 1 марта. Ожидается, что она проведет ряд рабочих встреч в российской столице.

Ранее корреспонденты "КП" в Каракасе посетили большую пресс-конференцию венесуэльского вице-президента и сумели задать политику интересующие их вопросы. Речь шла об интересах России в Боливарианской республике, экономике и угрозах Соединенных Штатов.

Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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