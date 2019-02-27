В МИД Индии сообщили подробности воздушного боя над Кашмиром

СЕГОДНЯ 13:29 2019-02-27T13:29:17+03:00

ВВС Индии потеряли один самолет в ходе воздушного боя с пакистанскими истребителями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам представителя индийского внешнеполитического ведомства, ВВС страны потеряли в бою один истребитель МиГ-21

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Военно-воздушные силы Индии потеряли один истребитель МиГ-21 в бою с самолетами ВВС Пакистана. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел страны Равиш Кумар.

"В этом воздушном бою мы потеряли один МиГ-21, пилот пропал без вести. В свою очередь пакистанская сторона утверждает, что он был взят в плен. Мы уточняем эти данные", - заявил представитель индийского МИД. По словам Кумара, индийским военным пилотам удалось сбить один сверхзвуковой истребитель пакистанских ВВС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о воздушном бое над спорным регионом Кашмир. По словам представителей вооруженных сил Пакистана, потери индийских ВВС по итогам столкновения составили два самолета, причем один из пилотов взят пакистанскими военными в плен. Позднее представители Индии сообщили об уничтожении пакистанского истребителя F-16, который якобы нарушил границу страны

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694299" frameborder="0"></iframe> Пакистанские военные сбили два истребителя ВВС Индии на границе между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU