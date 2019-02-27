В МИД Индии сообщили подробности воздушного боя над Кашмиром
Военно-воздушные силы Индии потеряли один истребитель МиГ-21 в бою с самолетами ВВС Пакистана. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел страны Равиш Кумар.
"В этом воздушном бою мы потеряли один МиГ-21, пилот пропал без вести. В свою очередь пакистанская сторона утверждает, что он был взят в плен. Мы уточняем эти данные", - заявил представитель индийского МИД. По словам Кумара, индийским военным пилотам удалось сбить один сверхзвуковой истребитель пакистанских ВВС.
Ранее сайт kp.ru сообщал о воздушном бое над спорным регионом Кашмир. По словам представителей вооруженных сил Пакистана, потери индийских ВВС по итогам столкновения составили два самолета, причем один из пилотов взят пакистанскими военными в плен. Позднее представители Индии сообщили об уничтожении пакистанского истребителя F-16, который якобы нарушил границу страны
Пакистанские военные сбили два истребителя ВВС Индии на границе между странами.
ИСТОЧНИК KP.RU