2019-02-27T13:31:49+03:00
Политика

Шойгу: действия НАТО вынуждают Россию наращивать боевой потенциал

Североатлантический альянс разрушает мировую систему безопасности и провоцирует нашу страну на ответные меры
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Сергей Савостьянов ТАССГлава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Сергей Савостьянов ТАСС
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Действия НАТО по наращиванию военного потенциала разрушают сложившуюся систему безопасности в мире и вынуждают Россию прибегать к ответным мерам. Такое заявление сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По словам главы ведомства, в последнее время масштабы и интенсивность учений североатлантического альянса увеличились более чем вдвое, при этом к маневрам все чаще привлекаются Украина и Грузия, которые даже не входят в состав НАТО.

Кроме того, продолжается развитие системы передового базирования сил альянса в странах Балтии, Восточной и Южной Европы. К настоящему моменту навыки полетов на Прибалтикой и акваторией Балтийского моря получили свыше 200 экипажей из 13 стран-членов военно-политического блока.

"В такой обстановке мы вынуждены адекватно реагировать, совмещая мероприятия стратегического сдерживания с планами наращивания боевых возможностей соединений и воинских частей", - цитирует ТАСС министра.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее на активизацию сил НАТО в европейском регионе указал также президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, прямо около границ республики ведется расширение военных блоков, разработка и внедрение новых технологий.

Путин предлагал Клинтону рассмотреть вариант вступления России в НАТО.Отрывок из фильма Оливера Стоуна

ИСТОЧНИК KP.RU

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