Шойгу: действия НАТО вынуждают Россию наращивать боевой потенциал

СЕГОДНЯ 13:31 2019-02-27T13:31:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Действия НАТО по наращиванию военного потенциала разрушают сложившуюся систему безопасности в мире и вынуждают Россию прибегать к ответным мерам. Такое заявление сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По словам главы ведомства, в последнее время масштабы и интенсивность учений североатлантического альянса увеличились более чем вдвое, при этом к маневрам все чаще привлекаются Украина и Грузия, которые даже не входят в состав НАТО.

Кроме того, продолжается развитие системы передового базирования сил альянса в странах Балтии, Восточной и Южной Европы. К настоящему моменту навыки полетов на Прибалтикой и акваторией Балтийского моря получили свыше 200 экипажей из 13 стран-членов военно-политического блока.

"В такой обстановке мы вынуждены адекватно реагировать, совмещая мероприятия стратегического сдерживания с планами наращивания боевых возможностей соединений и воинских частей", - цитирует ТАСС министра.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее на активизацию сил НАТО в европейском регионе указал также президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, прямо около границ республики ведется расширение военных блоков, разработка и внедрение новых технологий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/609414" frameborder="0"></iframe> Путин предлагал Клинтону рассмотреть вариант вступления России в НАТО.Отрывок из фильма Оливера Стоуна

ИСТОЧНИК KP.RU