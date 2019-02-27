2019-02-27T13:40:15+03:00
Происшествия

Три человека погибли при столкновении поезда и грузовика в Нью-Йорке

Грузовой автомобиль застрял на переезде
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В США поезд протаранил застрявший на путях грузовикВ США поезд протаранил застрявший на путях грузовикФото: Twitter.com
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В американском штате Нью-Йорк на острове Лог-Айленд пассажирский поезд врезался в грузовой автомобиль, который застрял на переезде. В результате аварии три человека погибли, еще семь получили различные ранения.

Отмечается, что грузовой автомобиль сломался прямо на железнодорожном переезде, и его пассажиры и водитель не успели покинуть кабину. В то же время машинист поезда применил экстренное торможение, однако это не помогло и поезд буквально разорвал грузовик на части. В результате, все пассажиры грузовика погибли на месте от полученных травм. Сам поезд частично сошел с рельсов, а семь пассажиров первых вагонов получили ранения. В результате, все они было госпитализированы в ближайшую больницу, пишет сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что поезд следовал в город Нью-Йорке. Он переводил порядка 200 пассажиров. Все он были благополучно эвакуированы из разбитого поезда, пишет «Федеральное агентство новостей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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