Трамп назвал «очень полезные» страны в вопросе денуклеаризации КНДР

СЕГОДНЯ 13:57 2019-02-27T13:57:37+03:00

Американский президент полагает, что в этом деле могут помочь Китай, Россия, Япония и Южная Корея

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Президент США Дональд Трамп считает, что Китай, Россия, Япония и Южная Корея являются странами, которые будут «очень полезны» в вопросе денуклеаризации Северной Кореи.

«Ким Чен Ын и я очень сильно постараемся договориться о чем-то по поводу денуклеаризаци и потом сделать из Северной Кореи центр экономической силы. Я считаю, что Китай, Россия, Япония и Южная Корея будут очень полезны», - написал американский президент в Twitter.

Напомним, что Трамп прибыл во вьетнамскую столицу для участия во втором двустороннем саммите США-КНДР, который запланирован на 27-28 февраля. Накануне предстоящего саммита американский лидер провел переговоры со своим вьетнамским коллегой, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии республики Нгуен Фу Чонгом.

Сайт kp.ru писал о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын уже также прибыл в Ханой на встречу с президентом США. Известно, что главной темой переговоров политиков станет денуклеаризация Корейского полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU