2019-02-27T14:06:22+03:00
Звезды

Писатель Евгений Водолазкин стал лауреатом премии Александра Солженицына

Награда присуждена "за органичное соединение глубинных традиций русской духовной и психологической прозы с высокой филологической культурой"
Марина ВЕНЦОВА
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Писатель Евгений ВодолазкинПисатель Евгений ВодолазкинФото: Олег УКЛАДОВ
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Фонд имени Александра Солженицына сообщил о том, что российский писатель и литературовед Евгений Водолазкин "за вдохновенный стиль художественного письма" стал лауреатом литературной премии имени великого писателя.

"Премия присуждена Евгению Водолазкину за органичное соединение глубинных традиций русской духовной и психологической прозы с высокой филологической культурой; за вдохновенный стиль художественного письма", - цитирует информацию Фонда агентство ТАСС.

Церемония вручения награды состоится 18 апреля. Она пройдет в Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына.

Премия Солженицына присуждается в нашей стране с 1998 году. За это время ее лауреатами были писатель Валентин Распутин, режиссер Владимир Бортко, актер Евгений Миронов, писатель Алексей Варламов и другие.

Ранее Водолазкин в интервью поделился с kp.ru своим мнением об отличии вечности от времени, о том, что на самом деле происходит между некогда братскими странами, а также рассказал о своей новой книге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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