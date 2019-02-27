Министр гражданской авиации Непала погиб при крушении вертолета

СЕГОДНЯ 14:06 2019-02-27T14:06:36+03:00

Помимо главы ведомства, на борту находились еще шесть человек - все они скончались

Изменить размер текста: A A

Министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адхикари стал жертвой крушение вертолета, которое произошло в среду, 27 февраля, в гористом районе Тапледжунг.

Известно, что, помимо главы ведомства, на борту находились еще шесть человек, в том числе предприниматель Анг Церинг Шерпа, личный помощник премьер-министра Юбарадж Дахал и заместитель гендиректора Управления гражданской авиации Бирендра Прасад Шреста. Все они погибли.

Вскоре после того, как вертолет пропал с радаров от жителей Тапледжуна стали поступать сообщения о взрыве и клубах дыма. На место инцидента выехали представители властей и спасательные службы.

Согласно данным телеканала NDTV, Адхикари и сопровождавшие его чиновники планировали посетить местный храм, а после отправиться в Панчтхар для проверки нового аэропорта. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно.

Между тем, еще одно крупное ЧП произошло в эту среду в Египте. Сайт kp.ru писал о том, что пассажирский поезд сошел с рельсов и врезался в платформу железнодорожного вокзала Каира, после чего загорелся. Погибли не менее 24 человек, еще около полусотни получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU