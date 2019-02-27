Премьер Пакистана предложил Индии решить проблемы путем диалога

СЕГОДНЯ 14:15 2019-02-27T14:15:18+03:00

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Премьер-министр Пакистана Имран Хан считает необходимым сесть за стол переговоров с руководством Индии, чтобы путем диалога прийти к урегулированию кризиса вокруг спорного региона Кашмир. Он подчеркнул опасность дальнейший эскалации напряженности в отношениях между соседними странами.

«Мой вопрос к индийскому правительству, следующий: с учетом того, какое оружие есть у вас и у нас, можем ли мы позволить себе просчеты? Куда приведет эта напряженность? Она выйдет из-под контроля - моего или премьер-министра Индии Нарендры Моди» - сказал премьер-министр Пакистана в своем видеообращении к нации, комментируя последние события в Кашмире.

«Я вновь приглашаю вас сесть за стол переговоров. Позвольте мне вновь отметить, что здравый смысл должен восторжествовать. Мы должны решить наши проблемы путем диалога», - заявил он. «Давайте сядем и уладим это через переговоры», - предложил Хан.

Ранее в среду, 27 февраля, Пакистан сбил два индийских самолета, предположительно нарушивших воздушное пространство страны в районе штата Кашмир. Оба летательных аппарата упали в районе спорных территорий. Позже военнослужащие Пакистана арестовали пилота одного из сбитых накануне самолетов. Как писал сайт kp.ru, спустя некоторое время стало известно об ответном ударе Нью-Дели: индийская сторона заявила о сбитом истребителе F-16 ВВС Пакистана.

ИСТОЧНИК KP.RU