2019-02-27T14:38:56+03:00
Происшествия

Неизвестные напали на посольство КНДР в Мадриде и вынесли компьютеры

Сотрудники диппредставительства провели с кляпами во рту не менее четырех часов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Трое сотрудников посольства получили незначительные травмыТрое сотрудников посольства получили незначительные травмыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Дерзкий налет был совершен на посольство КНДР в Мадриде в прошлую пятницу, 22 февраля. Неизвестные люди ворвались в здание диппредставительства и вынесли из него все компьютеры.

По словам источников в министерстве внутренних дел Испании, сотрудники посольства находились в заложниках не менее четырех часов. При этом многие из них все это время были с кляпами во рту. Узнать об инциденте удалось благодаря одной из сотрудниц представительства.

Женщина смогла сбежать от захватчиков и, оказавшись на улице, начала просить о помощи на корейском языке. Прохожие вызвали полицию, а те, в свою очередь, подключили переводчика, который и объяснил ситуацию

В результате к посольству была направлена патрульная машина, однако на стук в дверь вышел хорошо одетый мужчина, который сказал, что все в порядке, и ничего не произошло. Полицейские решили все же понаблюдать за зданием, и через некоторое время ворота ограды распахнулись, а с территории диппредставительства на огромной скорости выехали несколько автомобилей. Догнать их не удалось.

Лишь после этого из посольства вышли сами дипломаты. Троим из них понадобилась медицинская помощь. Теперь полиция ведет расследование с целью выяснения деталей случившегося и личностей нападавших, передает газета El Confidencial.

Сайт kp.ru писал о том, что на прошлой неделе неизвестные злоумышленники атаковали также консульство Венесуэлы в Эквадоре. Группа из семи человек забрала у дипломатов все деньги, а также избила их, сопровождая действия словесными оскорблениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Земские» доктора и учителя будут получать полную сумму «подъемных»
Лавров выразил надежду на деэскалацию ситуации между Индией и Пакистаном
Песков: публикации о контрабанде запчастей для военной техники из РФ на Украину абсурдны
Трамп пообещал помочь КНДР реализовать ее «безграничный экономический потенциал»
"Спартак" расследует появление на его сайте публикации, оскорбляющей фанатов
Умер Энди Андерсон - бывший барабанщик группы The Cure
Греция изучает варианты прохождения «Турецкого потока» по территории страны
Нетаньяху прилетел в Москву на встречу с Путиным
Субсдии для "земских" докторов и учителей освободят от НДФЛ
Премьер Пакистана предложил Индии решить проблемы путем диалога
Министр гражданской авиации Непала погиб при крушении вертолета
Писатель Евгений Водолазкин стал лауреатом премии Александра Солженицына
Трамп назвал «очень полезные» страны в вопросе денуклеаризации КНДР
Россия и Сирия призвали США вывести войска с сирийской территории
Путин поручил снизить ипотечную ставку до 8% годовых
Три человека погибли при столкновении поезда и грузовика в Нью-Йорке
Шойгу: действия НАТО вынуждают Россию наращивать боевой потенциал
В Кремле крайне обеспокоены ситуацией в отношения Индии и Пакистана
В МИД Индии сообщили подробности воздушного боя над Кашмиром
Путин не планирует встречаться с вице-президентом Венесуэлы
Песков: Из Европы и США регулярно проводятся кибератаки против РФ
Войска на юге РФ укрепят двумя новыми полками и одним ракетным дивизионом
Землю на четыре дня захватит сильнейшая магнитная буря
Конгресс США опубликовал проект новых антироссийских санкций
В банках пожаловались на проблемы со сбором биометрических данных россиян
Кобылкин: Заявка РФ на расширение арктического шельфа была высоко оценена экспертами ООН