Неизвестные напали на посольство КНДР в Мадриде и вынесли компьютеры

СЕГОДНЯ 14:38 2019-02-27T14:38:56+03:00

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Дерзкий налет был совершен на посольство КНДР в Мадриде в прошлую пятницу, 22 февраля. Неизвестные люди ворвались в здание диппредставительства и вынесли из него все компьютеры.

По словам источников в министерстве внутренних дел Испании, сотрудники посольства находились в заложниках не менее четырех часов. При этом многие из них все это время были с кляпами во рту. Узнать об инциденте удалось благодаря одной из сотрудниц представительства.

Женщина смогла сбежать от захватчиков и, оказавшись на улице, начала просить о помощи на корейском языке. Прохожие вызвали полицию, а те, в свою очередь, подключили переводчика, который и объяснил ситуацию

В результате к посольству была направлена патрульная машина, однако на стук в дверь вышел хорошо одетый мужчина, который сказал, что все в порядке, и ничего не произошло. Полицейские решили все же понаблюдать за зданием, и через некоторое время ворота ограды распахнулись, а с территории диппредставительства на огромной скорости выехали несколько автомобилей. Догнать их не удалось.

Лишь после этого из посольства вышли сами дипломаты. Троим из них понадобилась медицинская помощь. Теперь полиция ведет расследование с целью выяснения деталей случившегося и личностей нападавших, передает газета El Confidencial.

Сайт kp.ru писал о том, что на прошлой неделе неизвестные злоумышленники атаковали также консульство Венесуэлы в Эквадоре. Группа из семи человек забрала у дипломатов все деньги, а также избила их, сопровождая действия словесными оскорблениями.

ИСТОЧНИК KP.RU