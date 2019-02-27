2019-02-27T15:03:01+03:00
Экономика

Греция изучает варианты прохождения «Турецкого потока» по территории страны

Лидер партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис приехал в Москву с двухдневным визитом
Елена Гильманова
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Лидер партии «Новая демократия» приехал в Москву с двухдневным визитом для встречи с премьер-министром, министром иностранных дел и председателем ГосдумыЛидер партии «Новая демократия» приехал в Москву с двухдневным визитом для встречи с премьер-министром, министром иностранных дел и председателем ГосдумыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Греция рассматривает возможные варианты прохождения газопровода «Турецкий поток» по ее территории с целью поставок российского газа в страны Европы. Об этом сообщил председатель главной греческой оппозиционной партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис, который приехал в Москву в среду, 27 февраля, с двухдневным визитом для встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

Мицотакис заявил, что его партия поддерживает политику диверсификации в качестве необходимого принципа энергетической безопасности Европы. Он подчеркнул, что такая стратегия отвечает курсу «Новой демократии».

«В этих рамках и с должным учетом нормативно-правовой базы ЕС, а также последнего решения Евросоюза относительно правил, касающихся трубопроводов, мы с интересом изучаем возможность прохождения "Турецкого потока" по Греции в направлении других стран Европы. В том же духе мы рассматриваем вопрос о трубопроводах "Турецкий поток" и "Северный поток - 2" и считаем, что должны применяться правовые нормы, которые формирует Евросоюз», - лидер «Новой демократии» в интервью ТАСС.

Ранее kp.ru писал о визите премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в декабре 2018 года. В ходе переговоров греческого лидера с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждался вопрос продления газопровода «Турецкий поток» в Европу. Путин заявил, что Россия готова к реализации разных инфраструктурных проектов, в том числе и к поставкам газа в Европу через Грецию. Он отметил, что из Греции в Италию уже почти построен трубопровод, но газа в нем нет, а Москва готова помочь наполнить этот газопровод. По словам российского президента этот вопрос сейчас обсуждается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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