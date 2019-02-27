2019-02-27T15:03:16+03:00
Общество

Умер Энди Андерсон - бывший барабанщик группы The Cure

Музыкант скончался в возрасте 68 лет
Александр ДЖУМАЕВ
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Бывший барабанщик британской рок-группы The Cure Энди Андерсон скончался в возрасте 68 летБывший барабанщик британской рок-группы The Cure Энди Андерсон скончался в возрасте 68 летФото: СОЦСЕТИ
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Бывший барабанщик британской рок-группы The Cure Энди Андерсон скончался в возрасте 68 лет. Об этом в своем Twitter сообщил один из основателей коллектива Лол Толхерст.

"С тяжелым сердцем я вынужден сообщить об уходе нашего брата из Cure. Энди Андерсон был настоящим джентльменом и великим музыкантом, с блестящим чувством юмора, которое он сохранял до самого конца", - написал Толхерст, добавив, что Андерсон скончался у себя дома в окружении друзей.

Причиной смерти Андерсона стал рак. Ранее музыкант сообщал о своей болезни в соцсетях. "Просто будьте позитивными, для меня это еще один жизненный опыт и препятствие", - написал в феврале этого года в своем Facebook Андерсон.

Британская рок-группа The Cure была создана в 1976 году; пик ее популярности пришелся на начало 1990-х годов. Энди Андерсон выступал в группе в 1984 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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