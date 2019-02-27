"Спартак" расследует появление на его сайте публикации, оскорбляющей фанатов

СЕГОДНЯ 15:19 2019-02-27T15:19:59+03:00

Ранее на сайте "Спартака" был опубликован текст под названием "Понты дороже денег", в котором в резкой форме критикуются действия фанатов столичного клуба, направленные против его руководства Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пресс-службе "народной команды" отметили, что текст был опубликован "неизвестным, получившим доступ к администрированию сайта"

Изменить размер текста: A A

Руководство футбольного клуба "Спартак" заявило, что текст оскорбительного характера, появившийся на сайте команды в среду, 27 февраля, был опубликован без ведома пресс-службы и администрации интернет-странице.

"Сегодня на официальном сайте клуба в разделе "Пресса о нас" появился материал оскорбительного характера. Сайт неизменно публиковал и будет публиковать исключительно мнения профессиональных журналистов. Сегодняшний текст был опубликован неизвестным, получившим доступ к администрированию сайта", - говорится в тексте, опубликованном на сайте команды.

Руководство клуба также принесло свои извинения фанатам. В настоящий момент ведется расследование случившегося, добавили в пресс-службе "народной команды".

Ранее на сайте "Спартака" был опубликован текст под названием "Понты дороже денег", в котором в резкой форме критикуются действия фанатов столичного клуба, направленные против его руководства. Предполагается, что текст стал ответом на появление на улицах Москвы коллажей по мотивам афиши фильма "Фантастические твари", на которых изображены лица нескольких членов руководства и игроков клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU