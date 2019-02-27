2019-02-27T15:19:59+03:00
Спорт

"Спартак" расследует появление на его сайте публикации, оскорбляющей фанатов

В пресс-службе "народной команды" отметили, что текст был опубликован "неизвестным, получившим доступ к администрированию сайта"
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ранее на сайте "Спартака" был опубликован текст под названием "Понты дороже денег", в котором в резкой форме критикуются действия фанатов столичного клуба, направленные против его руководстваРанее на сайте "Спартака" был опубликован текст под названием "Понты дороже денег", в котором в резкой форме критикуются действия фанатов столичного клуба, направленные против его руководстваФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Руководство футбольного клуба "Спартак" заявило, что текст оскорбительного характера, появившийся на сайте команды в среду, 27 февраля, был опубликован без ведома пресс-службы и администрации интернет-странице.

"Сегодня на официальном сайте клуба в разделе "Пресса о нас" появился материал оскорбительного характера. Сайт неизменно публиковал и будет публиковать исключительно мнения профессиональных журналистов. Сегодняшний текст был опубликован неизвестным, получившим доступ к администрированию сайта", - говорится в тексте, опубликованном на сайте команды.

Руководство клуба также принесло свои извинения фанатам. В настоящий момент ведется расследование случившегося, добавили в пресс-службе "народной команды".

Ранее на сайте "Спартака" был опубликован текст под названием "Понты дороже денег", в котором в резкой форме критикуются действия фанатов столичного клуба, направленные против его руководства. Предполагается, что текст стал ответом на появление на улицах Москвы коллажей по мотивам афиши фильма "Фантастические твари", на которых изображены лица нескольких членов руководства и игроков клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Земские» доктора и учителя будут получать полную сумму «подъемных»
Лавров выразил надежду на деэскалацию ситуации между Индией и Пакистаном
Песков: публикации о контрабанде запчастей для военной техники из РФ на Украину абсурдны
Трамп пообещал помочь КНДР реализовать ее «безграничный экономический потенциал»
Умер Энди Андерсон - бывший барабанщик группы The Cure
Греция изучает варианты прохождения «Турецкого потока» по территории страны
Нетаньяху прилетел в Москву на встречу с Путиным
Субсдии для "земских" докторов и учителей освободят от НДФЛ
Неизвестные напали на посольство КНДР в Мадриде и вынесли компьютеры
Премьер Пакистана предложил Индии решить проблемы путем диалога
Министр гражданской авиации Непала погиб при крушении вертолета
Писатель Евгений Водолазкин стал лауреатом премии Александра Солженицына
Трамп назвал «очень полезные» страны в вопросе денуклеаризации КНДР
Россия и Сирия призвали США вывести войска с сирийской территории
Путин поручил снизить ипотечную ставку до 8% годовых
Три человека погибли при столкновении поезда и грузовика в Нью-Йорке
Шойгу: действия НАТО вынуждают Россию наращивать боевой потенциал
В Кремле крайне обеспокоены ситуацией в отношения Индии и Пакистана
В МИД Индии сообщили подробности воздушного боя над Кашмиром
Путин не планирует встречаться с вице-президентом Венесуэлы
Песков: Из Европы и США регулярно проводятся кибератаки против РФ
Войска на юге РФ укрепят двумя новыми полками и одним ракетным дивизионом
Землю на четыре дня захватит сильнейшая магнитная буря
Конгресс США опубликовал проект новых антироссийских санкций
В банках пожаловались на проблемы со сбором биометрических данных россиян
Кобылкин: Заявка РФ на расширение арктического шельфа была высоко оценена экспертами ООН