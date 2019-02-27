Трамп пообещал помочь КНДР реализовать ее «безграничный экономический потенциал»

СЕГОДНЯ 15:21 2019-02-27T15:21:10+03:00

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в свою очередь выразил уверенность в том, что второй саммит США - КНДР «даст реальный результат» [видео]

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын перед началом второго саммита КНДР - США выразил уверенность в том, что нынешняя его встреча с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом «даст реальный результат». При этом он подчеркнул, что, по его мнению, американский президент «проявил мужество», согласившись на переговоры.

«Президент (Трамп) проявил мужество, приняв участие в этом саммите. Наши страны совместными усилиями преодолевают недоверие и проблемы. Я уверен, что этот саммит даст реальный результат», - сказал Ким Чен Ын.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694400" frameborder="0"></iframe> Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились после июньского саммита.

Трамп в свою очередь также считает, что второй саммит «будет очень успешным».

Также хозяин Белого дома отметил, что КНДР «ждет великолепное будущее», так как у страны «великолепный лидер». Кроме того, президент США пообещал, что Вашингтон поможет народно-демократической республике реализовать ее «безграничный экономический потенциал».

«Я думаю, что вас ждет великолепное будущее. <…> Я хочу увидеть, как это произойдет, и мы поможем сделать так, чтобы это произошло», - приводит слова Дональда Трампа ТАСС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694402" frameborder="0"></iframe> Рукопожатие Трампа и Ким Чен Ына на встрече в Ханое.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 27 февраля, в Ханое началась встреча Трампа и Ким Чен Ына. Как ожидается, организованный во вьетнамской столице второй в истории саммит США - КНДР затянется на два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU