2019-02-27T15:21:10+03:00
В мире

Трамп пообещал помочь КНДР реализовать ее «безграничный экономический потенциал»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в свою очередь выразил уверенность в том, что второй саммит США - КНДР «даст реальный результат» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд ТрампСеверокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын перед началом второго саммита КНДР - США выразил уверенность в том, что нынешняя его встреча с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом «даст реальный результат». При этом он подчеркнул, что, по его мнению, американский президент «проявил мужество», согласившись на переговоры.

«Президент (Трамп) проявил мужество, приняв участие в этом саммите. Наши страны совместными усилиями преодолевают недоверие и проблемы. Я уверен, что этот саммит даст реальный результат», - сказал Ким Чен Ын.

Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились после июньского саммита.

Трамп в свою очередь также считает, что второй саммит «будет очень успешным».

Также хозяин Белого дома отметил, что КНДР «ждет великолепное будущее», так как у страны «великолепный лидер». Кроме того, президент США пообещал, что Вашингтон поможет народно-демократической республике реализовать ее «безграничный экономический потенциал».

«Я думаю, что вас ждет великолепное будущее. <…> Я хочу увидеть, как это произойдет, и мы поможем сделать так, чтобы это произошло», - приводит слова Дональда Трампа ТАСС.

Рукопожатие Трампа и Ким Чен Ына на встрече в Ханое.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 27 февраля, в Ханое началась встреча Трампа и Ким Чен Ына. Как ожидается, организованный во вьетнамской столице второй в истории саммит США - КНДР затянется на два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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