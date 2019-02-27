2019-02-27T15:27:51+03:00
Политика

Песков: публикации о контрабанде запчастей для военной техники из РФ на Украину абсурдны

В Кремле сообщили, что оборот такой продукции находится под специальным контролем
Елена Гильманова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о контрабандных поставках из России на Украину запчастей для военной техники, однако подобные публикации украинских СМИ звучат абсурдно

«Не в курсе этого скандала, поскольку наши журналисты на Украине не работают, мы не имеем возможности получать оттуда объективную информацию. Поэтому я не в курсе деталей, но звучит это достаточно абсурдно», - сказал он.

По словам Пескова, по данной теме нельзя сказать что-либо однозначно, поскольку нет необходимой информацией.

Отвечая на вопрос, о возможности нелегальных поставок продукции двойного назначения из России, пресс-секретарь президента сообщил, что оборот такой продукции находится под специальным контролем, который «осуществляется с целью предотвращения каких-либо неконтролируемых передвижений этого специального имущества».

Ранее kp.ru писал о том, что Порошенко хотели объявить импичмент в связи с опубликованным на Украине компроматом на окружение действующего президента, которое якобы нажилось на армейских поставка из «страны агрессора».

ИСТОЧНИК KP.RU

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