Песков: публикации о контрабанде запчастей для военной техники из РФ на Украину абсурдны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о контрабандных поставках из России на Украину запчастей для военной техники, однако подобные публикации украинских СМИ звучат абсурдно
«Не в курсе этого скандала, поскольку наши журналисты на Украине не работают, мы не имеем возможности получать оттуда объективную информацию. Поэтому я не в курсе деталей, но звучит это достаточно абсурдно», - сказал он.
По словам Пескова, по данной теме нельзя сказать что-либо однозначно, поскольку нет необходимой информацией.
Отвечая на вопрос, о возможности нелегальных поставок продукции двойного назначения из России, пресс-секретарь президента сообщил, что оборот такой продукции находится под специальным контролем, который «осуществляется с целью предотвращения каких-либо неконтролируемых передвижений этого специального имущества».
Ранее kp.ru писал о том, что Порошенко хотели объявить импичмент в связи с опубликованным на Украине компроматом на окружение действующего президента, которое якобы нажилось на армейских поставка из «страны агрессора».
ИСТОЧНИК KP.RU