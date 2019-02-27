СЕГОДНЯ 15:40 2019-02-27T15:40:56+03:00

При этом в МИД РФ призвали обе стороны к сдержанности [видео]

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры со своим индийским коллегой Сушмой Сварадж в китайском Учжэне, где в среду, 27 февраля, проходит очередная встреча глав внешнеполитических ведомств Китая, России и Индии. В частности, в ходе беседы Лавров выразил надежду на деэскалацию ситуации между Индией и Пакистаном.

При этом в официальном комментарии МИД РФ в связи с ростом напряженности в индийско-пакистанских отношениях отмечается, что Москва «призывает обе стороны к сдержанности и активизации усилий по урегулированию имеющихся проблем политико-дипломатическими средствами».

«Готовы и далее оказывать содействие в деле укрепления контртеррористического потенциала Нью-Дели и Исламабада», - подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел РФ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, причиной ухудшения индийско-пакистанских отношений стало нападение на колонну индийских военных 14 февраля в штате Джамму и Кашмир. Ответственность за ту атаку взяли на себя боевики радикальной группировки «Джаиш-е-Мухаммад». А в минувший вторник, 26 февраля, Индия нанесла авиаудар по крупному тренировочному лагерю террористов, расположенному в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В ответ же Исламабад атаковал военные объекты в Джамму и Кашмире.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694299" frameborder="0"></iframe> Пакистанские военные сбили два истребителя ВВС Индии на границе между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU