Лавров выразил надежду на деэскалацию ситуации между Индией и Пакистаном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры со своим индийским коллегой Сушмой Сварадж в китайском Учжэне, где в среду, 27 февраля, проходит очередная встреча глав внешнеполитических ведомств Китая, России и Индии. В частности, в ходе беседы Лавров выразил надежду на деэскалацию ситуации между Индией и Пакистаном.
При этом в официальном комментарии МИД РФ в связи с ростом напряженности в индийско-пакистанских отношениях отмечается, что Москва «призывает обе стороны к сдержанности и активизации усилий по урегулированию имеющихся проблем политико-дипломатическими средствами».
«Готовы и далее оказывать содействие в деле укрепления контртеррористического потенциала Нью-Дели и Исламабада», - подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел РФ.
Напомним, как писал сайт kp.ru, причиной ухудшения индийско-пакистанских отношений стало нападение на колонну индийских военных 14 февраля в штате Джамму и Кашмир. Ответственность за ту атаку взяли на себя боевики радикальной группировки «Джаиш-е-Мухаммад». А в минувший вторник, 26 февраля, Индия нанесла авиаудар по крупному тренировочному лагерю террористов, расположенному в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В ответ же Исламабад атаковал военные объекты в Джамму и Кашмире.
Пакистанские военные сбили два истребителя ВВС Индии на границе между странами.
ИСТОЧНИК KP.RU