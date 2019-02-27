«Земские» доктора и учителя будут получать полную сумму «подъемных»

СЕГОДНЯ 15:49 2019-02-27T15:50:06+03:00

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27 февраля Владимир Путин обсудил с членами правительства реализацию поручений по итогам послания Федеральному собранию. Президент отметил, что люди начали платить налог с «подъемных».

«Земский доктор», а теперь и «Земский учитель», получают не миллион рублей, а 870 тысяч. Фельдшер получает не 500 тысяч, а 435. Люди должны чистыми получить эти деньги»,- сказал Владимир Путин и обозначил два варианта, как это сделать. Либо повысить сумму «подъемных» на объем подоходного налога, либо освободить их от налогообложения.

Президент поручил министру финансов Антону Силуанову выбрать наиболее оптимальный вариант решения возникшей проблемы.

СПРАВКА

Программа «Земский доктор» уже реализуется. Переезжая на работу в сельскую местность, или город с населением меньше 50 тысяч человек, врачи и фельдшеры получают единовременную выплату 1 млн. рублей и 500 тысяч рублей соответственно.

По предложению президента с 2020 года будет запущена программа «Земский учитель»: переехавшие в сельскую местность и малые города педагоги получат 1 млн. рублей «подъемных».

ИСТОЧНИК KP.RU