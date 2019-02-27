Синоптики прогнозируют магнитную бурю в Москве

СЕГОДНЯ 15:59 2019-02-27T15:59:28+03:00

Ее проявления метеочувствительные люди могут почувствовать уже в четверг

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Синоптики предупредили о магнитной буре, которая ожидается в Москве в ближайшую пятницу, 1 марта.

Как отметила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, данное явление может отразиться на состоянии метеочувствительных людей. Причем, по ее словам, некоторые жители мегаполиса могут ощутить приближение геомагнитного шторма уже в четверг, 28 февраля.

По словам эксперта, 28 февраля также ожидается неустойчивый погодный фон, передает РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, февраль-2019 в Москве заканчивается аномальным теплом. Между тем синоптики обещают позднюю весну: по их прогнозам, метеорологическая весна в столице наступит на неделю - полторы позже срока. То есть не раньше, чем 7-10 апреля. При этом, как ожидается, сугробы полностью исчезнут лишь к 20 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU