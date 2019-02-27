Синоптики прогнозируют магнитную бурю в Москве
Синоптики предупредили о магнитной буре, которая ожидается в Москве в ближайшую пятницу, 1 марта.
Как отметила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, данное явление может отразиться на состоянии метеочувствительных людей. Причем, по ее словам, некоторые жители мегаполиса могут ощутить приближение геомагнитного шторма уже в четверг, 28 февраля.
По словам эксперта, 28 февраля также ожидается неустойчивый погодный фон, передает РИА Новости.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, февраль-2019 в Москве заканчивается аномальным теплом. Между тем синоптики обещают позднюю весну: по их прогнозам, метеорологическая весна в столице наступит на неделю - полторы позже срока. То есть не раньше, чем 7-10 апреля. При этом, как ожидается, сугробы полностью исчезнут лишь к 20 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»