2019-02-27T16:20:39+03:00
В мире

Момент уничтожения самолета ВВС Индии пакистанскими военными запечатлен на видео

В последнее время отношения между Нью-Дели и Исламабадом резко обострились [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Момент уничтожения самолета ВВС Индии пакистанскими военными запечатлен на видеоМомент уничтожения самолета ВВС Индии пакистанскими военными запечатлен на видеоФото: кадр с видео
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В последнее время отношения между Индией и Пакистаном резко обострились: очередной виток вооруженного противостояния начался между Нью-Дели и Исламабадом.

В частности, военно-воздушные силы обеих стран уже успели отчитаться об уничтожении самолетов противника. Так, в сети даже появилось видео, на котором запечатлен момент уничтожения истребителя ВВС Индии пакистанскими военными. На этих кадрах видно, как охваченное огнем воздушное судно падает на землю.

Момент уничтожения самолета ВВС Индии пакистанскими военными.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 27 февраля, появилась информация о том, что Пакистан сбил сразу несколько индийских военных самолетов, которые «нарушили воздушное пространство страны в районе штата Кашмир». А чуть позже стало известно, что в ответ ВВС Индии сбили пакистанский истребитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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