2019-02-27T16:31:54+03:00
В мире

Зеленский встретился с посланником Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером

Шоумен и кандидат в президенты Украины отметил, что встреча была "важной и содержательной"
Александр ДЖУМАЕВ
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Владимир Зеленский (справа)Владимир Зеленский (справа)Фото: СОЦСЕТИ
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встретился с представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом шоумен сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера встречались со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Курт - блестящий дипломат и друг Украины. Встреча была важной и содержательной. Был рад снова видеть госпожу посла Мари Йованович, с которой мы уже неоднократно встречались", - написал Зеленский. По его словам, в ходе встречи стороны достигли "полного взаимопонимания" по всем обсуждавшимся вопросам.

Шоумен Владимир Зеленский объявил о своем решении принять участие в выборах президента Украины в канун 2019 года. По данным соцопросов, за него готовы проголосовать 28% украинцев, тогда как в поддержку действующего главы государства Петра Порошенко высказались 18% граждан страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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