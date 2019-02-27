2019-02-27T16:45:12+03:00
Политика

Российские военные впервые с 2014 года посоревнуются с американскими коллегами

Международные соревнования по горной подготовке пройдут в Альпах
Елена АКИМОВА
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Российские военные примут участие в Edelweiss Raid 2019Российские военные примут участие в Edelweiss Raid 2019Фото: Александра ШОПЕНКО
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Российские военные впервые с 2014 года примут участие в международных соревнованиях по горной подготовке Edelweiss Raid 2019. Состязание пройдет в Альпах, а бороться за звание сильнейших будут 24 команды из разных стран мира, в том числе Австрии, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Румынии, Болгарии, Словении, США. До сегодняшнего дня в состязаниях участвовали сборные только из европейских стран. Американские военные будут представлены «зелеными беретами» и рейнджерами.

От России в Австрию поедут три команды, одна их них женская, подтвердили в военном ведомстве. Всего 32 сотрудника из разных учреждений: Военного института физкультуры, Военной академии связи, Южного, Восточного и Центрального военных округов, ВКС и ЦСКА. Руководство нашей военной сборной доверили профессионалу – заместителю начальника управления физподготовки и спорта Вооруженных сил России полковнику Александру Украинцу.

Edelweiss Raid 2019 пройдут 27–28 февраля в Тирольских Альпах на базе 6-й горно-пехотной бригады BundseHeer .

В программе состязаний маршрут, протяженностью около 40 км на высоте 3-4 тысяч метров. Это не просто полоса препятствий, а выполнение задачи, нужно будет отыскать спрятанный передатчик. Будут задачи на ориентирование на местности и разведку, спасательные операции и боевые, такие как метание ручных гранат, марш-бросок и планирование маршрута, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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