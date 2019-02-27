2019-02-27T16:54:44+03:00
В мире

Трамп: журналисты готовы были заплатить за возможность услышать диалог тет-а-тет с Ким Чен Ыном

Лидер КНДР в свою очередь отметил, что беседа с президентом США была «очень интересной» [видео]
Елена Гильманова
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд ТрампСеверокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что журналисты готовы были бы заплатить за то, чтобы услышать беседу с глазу на глаз главы Белого дома с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Такое мнение американский президент высказал за ужином в расширенном составе с руководителем КНДР в гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole. До ужина два лидера провели встречу тет-а-тет.

«Ах, если бы вы слышали этот диалог. Вы бы заплатили за этот диалог. Он был хорош», - смеясь, сказал Трамп.

Лидер Северной Кореи в свою очередь назвал состоявшуюся беседу «очень интересной».

Рукопожатие Трампа и Ким Чен Ына на встрече в Ханое.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 27 февраля, в Ханое началась встреча Трампа и Ким Чен Ына. Ожидается, что организованный во вьетнамской столице второй в истории саммит США - КНДР затянется на два дня.

Перед началом саммита северокорейский лидер выразил уверенность в том, что нынешняя его встреча «даст реальный результат». При этом он подчеркнул, что, по его мнению, американский президент «проявил мужество», согласившись на переговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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