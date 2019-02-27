Трамп: журналисты готовы были заплатить за возможность услышать диалог тет-а-тет с Ким Чен Ыном
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что журналисты готовы были бы заплатить за то, чтобы услышать беседу с глазу на глаз главы Белого дома с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Такое мнение американский президент высказал за ужином в расширенном составе с руководителем КНДР в гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole. До ужина два лидера провели встречу тет-а-тет.
«Ах, если бы вы слышали этот диалог. Вы бы заплатили за этот диалог. Он был хорош», - смеясь, сказал Трамп.
Лидер Северной Кореи в свою очередь назвал состоявшуюся беседу «очень интересной».
Рукопожатие Трампа и Ким Чен Ына на встрече в Ханое.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 27 февраля, в Ханое началась встреча Трампа и Ким Чен Ына. Ожидается, что организованный во вьетнамской столице второй в истории саммит США - КНДР затянется на два дня.
Перед началом саммита северокорейский лидер выразил уверенность в том, что нынешняя его встреча «даст реальный результат». При этом он подчеркнул, что, по его мнению, американский президент «проявил мужество», согласившись на переговоры.
ИСТОЧНИК KP.RU