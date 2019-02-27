2019-02-27T16:55:37+03:00
Экономика

Инфляция в России пятую неделю подряд остается на уровне 0,1%

В годовом выражении этот показатель к 25 февраля вырос до 5,1% [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Инфляция в России пятую неделю подряд остается на уровне 0,1%Инфляция в России пятую неделю подряд остается на уровне 0,1%Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Инфляция в РФ пятую неделю подряд остается на уровне 0,1%. Так, средний рост потребительских цен с 19-го по 25 февраля также составил 0,1%. При этом с начала года инфляция набрала 1,4%. А в годовом выражении этот показатель к 25 февраля вырос до 5,1%.

В частности, по данным Росстата, за прошедшую неделю больше всего выросли цены на пшено - на 2,3%. Кроме того, подорожали вермишель (на 0,7%) и макаронные изделия (на 0,6%). Между тем стоимость куриных яйц снизилась на 1,2%, а свинины и куриного мяса - на 0,4%.

Также снизились и цены на автомобильное топливо: бензин и дизель подешевели на 0,1%.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, официальный прогноз российского правительства по инфляции на 2019 год составляет 4,3%. А вот Центробанк РФ ожидает рост потребительских цен по итогам года на уровне 5-5,5%.

Почему никто не верит официальной инфляции.Инфляционные ожидания населения

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Археологи обнаружили древнеегипетскую мастерскую, где изготавливались сфинксы и обелиски
Трамп: журналисты готовы были заплатить за возможность услышать диалог тет-а-тет с Ким Чен Ыном
Российские военные впервые с 2014 года посоревнуются с американскими коллегами
Встреча Трампа и Ким Чен Ына завершилась ужином
Зеленский встретился с посланником Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером
МИД Венесуэлы призвал к организации встречи Трампа и Мадуро
Момент уничтожения самолета ВВС Индии пакистанскими военными запечатлен на видео
Путин и Нетаньяху обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Венесуэла обсуждает с ЕС вопрос проведения платежей в условиях санкций
Синоптики прогнозируют магнитную бурю в Москве
«Земские» доктора и учителя будут получать полную сумму «подъемных»
Лавров выразил надежду на деэскалацию ситуации между Индией и Пакистаном
Песков: публикации о контрабанде запчастей для военной техники из РФ на Украину абсурдны
Трамп пообещал помочь КНДР реализовать ее «безграничный экономический потенциал»
"Спартак" расследует появление на его сайте публикации, оскорбляющей фанатов
Умер Энди Андерсон - бывший барабанщик группы The Cure
Греция изучает варианты прохождения «Турецкого потока» по территории страны