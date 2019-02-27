Инфляция в России пятую неделю подряд остается на уровне 0,1%

СЕГОДНЯ 16:55 2019-02-27T16:55:37+03:00

В годовом выражении этот показатель к 25 февраля вырос до 5,1% [видео]

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Инфляция в РФ пятую неделю подряд остается на уровне 0,1%. Так, средний рост потребительских цен с 19-го по 25 февраля также составил 0,1%. При этом с начала года инфляция набрала 1,4%. А в годовом выражении этот показатель к 25 февраля вырос до 5,1%.

В частности, по данным Росстата, за прошедшую неделю больше всего выросли цены на пшено - на 2,3%. Кроме того, подорожали вермишель (на 0,7%) и макаронные изделия (на 0,6%). Между тем стоимость куриных яйц снизилась на 1,2%, а свинины и куриного мяса - на 0,4%.

Также снизились и цены на автомобильное топливо: бензин и дизель подешевели на 0,1%.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, официальный прогноз российского правительства по инфляции на 2019 год составляет 4,3%. А вот Центробанк РФ ожидает рост потребительских цен по итогам года на уровне 5-5,5%.

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ИСТОЧНИК KP.RU