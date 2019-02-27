Шойгу поздравил бойцов Сил специальных операций ВС России с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 17:19 2019-02-27T17:19:11+03:00

Бойцы ССО принимают участие во всех военных конфликтах с участием российской армии Фото: Александр КОЦ

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27 февраля в России отмечается день Сил специальных операций Вооруженных сил РФ (ССО) - элитного формирования российской армии, которое участвует во всех военных операциях России с начала 2010-х годов, в том числе в сирийской войне.

С профессиональным праздником спецназовцев поздравил министр обороны России Сергей Шойгу. Министр пожелал бойцам "крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо Отечества", а также поблагодарил их за самоотверженную службу.

В заявлении главы Минобороны, опубликованном на сайте ведомства, подчеркивается высокий уровень подготовки военнослужащих ССО. "Благодаря всесторонней подготовке, мастерскому владению современными вооружением и техникой они безупречно выполняют задания исключительной сложности в любой обстановке, эффективно противодействуют угрозам безопасности России", - отметил Шойгу.

День ССО был установлен указом президента России Владимира Путина в 2015 году. Обоснование этой даты в документе приведено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU