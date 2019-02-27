Шойгу поздравил бойцов Сил специальных операций ВС России с профессиональным праздником
27 февраля в России отмечается день Сил специальных операций Вооруженных сил РФ (ССО) - элитного формирования российской армии, которое участвует во всех военных операциях России с начала 2010-х годов, в том числе в сирийской войне.
С профессиональным праздником спецназовцев поздравил министр обороны России Сергей Шойгу. Министр пожелал бойцам "крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо Отечества", а также поблагодарил их за самоотверженную службу.
В заявлении главы Минобороны, опубликованном на сайте ведомства, подчеркивается высокий уровень подготовки военнослужащих ССО. "Благодаря всесторонней подготовке, мастерскому владению современными вооружением и техникой они безупречно выполняют задания исключительной сложности в любой обстановке, эффективно противодействуют угрозам безопасности России", - отметил Шойгу.
День ССО был установлен указом президента России Владимира Путина в 2015 году. Обоснование этой даты в документе приведено не было.
ИСТОЧНИК KP.RU