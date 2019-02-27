Российский пилот Сергей Сироткин снова будет участвовать в «Формуле-1»

СЕГОДНЯ 17:23 2019-02-27T17:23:58+03:00

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Российский гонщик Сергей Сироткин принял предложение Renault и вошел в резервный состав команды. Пилот будет работать над развитием болида, в том числе на гоночных уикендах. Основными гонщиками команды в этом сезоне стали австралиец Даниэль Риккардо и немец Нико Хюлькенберг.

Это не первый опыт работы во французской компании. В 2017 году он сотрудничал с командой в качестве третьего пилота, а потом получил место в «Уильямсе». Решение вернуться Сироткин объясняет тем, что ему предложили хорошие условия.

- Расцениваю свою новую роль в «Формуле-1» как еще один способ достичь поставленной цели. График очень плотный. В мои обязанности входит работа в команде, замена основного состава в случае необходимости. Обязательное условие – это поддержание хорошей формы, а еще впереди несколько этапов чемпионата мира по гонкам на выносливость в составе экипажа SMP Racing, - объясняет газете «Известия» спортсмен.

Имя Сергея Сироткина известно в спортивном мире. Еще в 2013 году была информация, что он станет основным пилотом «Заубера», но не сложилось. В 2017 году он получил предложение стать тест-пилотом команды «Формулы-1» Renault, а спустя год перешел в «Уильямс».

ИСТОЧНИК KP.RU