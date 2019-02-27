Германия и Франция не собираются пересматривать соглашение по Brexit

СЕГОДНЯ 17:41 2019-02-27T17:41:07+03:00

Президент Франции заявил, что Евросоюз может дать дополнительное время Великобритании, но продление сроков невозможно без ясных перспектив

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Париж и Берлин считают, что соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза не может быть пересмотрено, а продление сроков его рассмотрения может быть одобрено только на основе ясных перспектив. Соответствующие заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, в среду, 27 февраля, открывая в Париже встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«По вопросу Brexit наши мнения полностью сходятся. Соглашение по выходу не может быть пересмотрено» - заявил Макрон.

«Если британцам нужно дополнительное время - мы можем изучить вопрос о продлении сроков, если оно будет оправдано новым выбором британского народа», - сказал президент Франции. Он добавил, что «ни в коем случае нельзя принять решение о продлении без ясных перспектив, которые оно принесет».

Накануне Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала британским депутатам предоставить возможность проголосовать по вопросу об отсрочке выхода из Евросоюза. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что считает рациональным предложение о продлении сроков выхода Соединенного Королевства из ЕС, поскольку в сложившейся ситуации речь может идти либо об отсрочку, либо о «хаотический» Brexit.

Напомним, Brexit запланирован на 29 марта 2019 года. Ранее британский премьер пообещала сделать все возможное, чтобы Великобритания покинула ЕС в запланированное время. Однако для этого парламент страны должен одобрить соглашение с Европейским Союзом.

ИСТОЧНИК KP.RU