Луценко назвал контрабандное приобретение запчастей для ВСУ «приемлемым»

СЕГОДНЯ 17:38 2019-02-27T17:38:02+03:00

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал выявленные в ходе журналистского расследования масштабные хищения в «Укроборонпроме». В частности, он заявил, что считает «приемлемым» контрабандное приобретение запчастей для ремонта военной техники, ведь незалежная, как подчеркнул генпрокурор соседнего государства, является «воюющей» страной.

Кроме того, по словам Луценко, нарушать закон якобы пришлось из-за «бездумной распродажи военной техники в период до 2014 года». «Бездумная распродажа военной техники в период до 2014 года привела к острой нехватке запасных частей <…>. Не секрет, что эти запчасти контрабандно ввозят для нужд оборонпрома. Считаю это приемлемым в условиях воюющей страны», - написал генпрокурор Украины на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе стало известно, что журналисты вскрыли схемы, по которым окружение президента Украины Петра Порошенко наживалось на поставках для нужд оборонки. Как отмечалось, сумма ущерба составила как минимум 250 миллионов гривен (более полумиллиарда рублей), хотя репортеры сразу признались, что, возможно, откопали лишь верхушку айсберга.

ИСТОЧНИК KP.RU