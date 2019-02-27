СК ходатайствует об аресте еще двух фигурантов дела Арашуковых
Следственный комитет России (СК) ходатайствует об аресте двух задержанных во вторник фигурантов дела Арашуковых. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Замира Борсова и и.о. директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирины Валешной", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте СК.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Басманного суда Москвы, ходатайство следствия будет рассмотрено в ближайшее время. Собеседник агентства также отметил, что подозреваемые уже доставлены в суд.
Советник главы ставропольского филиала "Газпрома" Рауль Арашуков был задержан в конце января 2019 года по подозрению в организации преступного сообщества и хищении природного газа. В тот же день в зале заседаний Совета Федерации был задержан сын Арашукова Рауф, которого подозревают в организации двух заказных убийств и участии в деятельности ОПГ. Позднее силовики задержали еще нескольких сообщников Арашуковых, а двое из них - Уали Евгамуков и Умар Калмыков - были объявлены в федеральный розыск.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Задержание сенатора Рауфа Арашукова»