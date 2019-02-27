СЕГОДНЯ 17:51 2019-02-27T17:51:57+03:00

Медсестра из города Брисбейн несколько лет наблюдала у себя странные симптомы, которые стали последствием увеличения груди

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Австралийка Шейн Макдауэлл увеличила грудь, когда ей было 18 лет. Тогда девушка думала, что именно в этом кроется причина ее неудач в личной жизни. Но спустя три года ей пришло пожалеть о своем решении. К тому моменту Шейн уже была замужем и ждала первенца.

Теперь она называет все, что с ней происходило «отравлением имплантами», но в тот момент списывала все недомогания на свое интересное положение. Девушка вспоминает, что чувствовала хроническую усталость, были регулярные маститы, мигрени и экзема, болели суставы, падал уровень сахара в крови. Со временем кожа австралийки пожелтела. Однако женщина все списывала на свое интересное положение. Вторая беременность тоже протекала с осложнениями.

- Симптомы навалились на меня, как цунами. Мое тело вопило о помощи. А я была наивной и не поняла этого, – рассказала девушка изданию Daily Mail.

shaymcdowall Австралийка столкнулась с отравлением организма из-за грудных имплантов

Поставить диагноз она смогла себе самостоятельно, так как имела медицинское образование. Виной всему были импланты. На многочисленных форумах она наша тысячи женщин с увеличенной грудью, страдающих от тех же проблем. Шейн решилась на удаление имплантов и здоровье сразу наладилось.

Кстати, медики говорят, что еще не сталкивались с такими проблемами, как отравление организма имплантами, но эта проблема еще мало изучена, пишет сайт Dni.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU