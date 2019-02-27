СБУ сообщило о «масштабной кибератаке» на ЦИК
Служба безопасности Украина заявила, что предотвратила «масштабную кибератаку» на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу сайта Центризбиркома. В СБУ заявляют о причастности российских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Специалисты ситуационного центра обеспечения кибербезопасности департамента информационной безопасности СБУ во взаимодействии с сотрудниками Центральной избирательной комиссии предупредили масштабную кибератаку на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального интернет-сайта ЦИК», – заявили в спецслужбе.
В сообщении СБУ говорится, что «по выводам экспертов, кибератака была направлена на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к очередным выборам президента Украины».
Пресс-служба ведомства добавила, что проверяется возможная причастность к организации атаки «российских спецслужб и подконтрольных им хакерских группировок».
Днем ранее президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями IT-сектора заявил, что 24 и 25 февраля сайт ЦИК якобы подвергся кибератакам со стороны России. Лидер Незалежной также рассказывал о разработке Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) совместно со Службой безопасности Украины, полицией и американскими партнерами механизмов защиты Центральной избирательной комиссии.
Напомним, что выборы на Украине состоятся 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.
ИСТОЧНИК KP.RU