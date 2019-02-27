СБУ сообщило о «масштабной кибератаке» на ЦИК

СЕГОДНЯ 18:24 2019-02-27T18:24:43+03:00

СБУ считает российские спецслужбы причастными к «масштабной кибератаки» на ЦИК Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Службе безопасности Украины заявили, что хакерская атака была направлена на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к выборам президента Украины

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Служба безопасности Украина заявила, что предотвратила «масштабную кибератаку» на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу сайта Центризбиркома. В СБУ заявляют о причастности российских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Специалисты ситуационного центра обеспечения кибербезопасности департамента информационной безопасности СБУ во взаимодействии с сотрудниками Центральной избирательной комиссии предупредили масштабную кибератаку на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального интернет-сайта ЦИК», – заявили в спецслужбе.

В сообщении СБУ говорится, что «по выводам экспертов, кибератака была направлена на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к очередным выборам президента Украины».

Пресс-служба ведомства добавила, что проверяется возможная причастность к организации атаки «российских спецслужб и подконтрольных им хакерских группировок».

Днем ранее президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями IT-сектора заявил, что 24 и 25 февраля сайт ЦИК якобы подвергся кибератакам со стороны России. Лидер Незалежной также рассказывал о разработке Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) совместно со Службой безопасности Украины, полицией и американскими партнерами механизмов защиты Центральной избирательной комиссии.

Напомним, что выборы на Украине состоятся 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.

ИСТОЧНИК KP.RU