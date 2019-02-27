Голикова обеспокоена тем, что россиянки стали позже рожать первого ребенка

СЕГОДНЯ 18:04 2019-02-27T18:04:32+03:00

Как заметила вице-премьер, из-за сдвига возрастной границы первых рождений на более поздний срок «сокращается потенциал вторых и последующих рождений» [видео]

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Вице-премьер Татьяна Голикова, выступая в среду, 27 февраля, на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, сообщила, в каком возрасте женщины в нашей стране рожают первого ребенка. Как выяснилось, в настоящее время большинство россиянок предпочитают рожать в возрасте 26-35 лет, а на более ранний возраст приходится только 45% первых рождений.

Как отметила заместитель главы кабмина, из-за сдвига возрастной границы первых рождений на более поздний срок «сокращается потенциал вторых и последующих рождений». «Если в 2000-х годах рождение первых детей в возрасте до 25 лет включительно составляло 60% от всех родившихся, то в 2017-м - это 45%. Возрастная граница первых рождений сдвинулась на отрезок от 26-ти до 35 лет, а это значит, что потенциал вторых и последующих рождений сокращается», - приводит слова Голиковой ТАСС.

При этом вице-премьер выразила надежду на то, что меры, которые в настоящее время принимает государство, «изменят демографическое поведение семьи».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин, оглашая 20 февраля свое послание Федеральному собранию, уделил особое внимание поддержке семей. В частности, он поручил изменить с 1 января 2020 года размер среднего дохода семьи, дающий право на получение детского пособия,- с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692998" frameborder="0"></iframe> Путин - о помощи семьям с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU