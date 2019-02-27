Российские ученые разработали оперативный метод диагностирования рака мозга

СЕГОДНЯ 18:16 2019-02-27T18:16:35+03:00

Он помогает определить локацию опухоли и начать лечение в четыре раза быстрее

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Российские ученые разработали новый метод определения рака мозга. Он в четыре раза быстрее существующего и, как следствие, позволяет начать лечение на ранних стадиях заболевания. Способ основан на использовании терагерцевого излучения. Электромагнитные волны отражаются от здоровых тканей и передают информацию о границах опухоли. Излучатель также подскажет злокачественность новообразования во время операции. Методика может быть внедрена в течение последующих 10 лет.

В основном мозг поражают глиомы, которые слабо восприимчивы к химиотерапии. Зачастую врачи не имеют возможности четкого определить границы новообразования — как с помощью визуального осмотра, так и при использовании магнитно-резонансной томографии (МРТ). Даже после хирургического удаления не всегда есть уверенность, что купировано сто процентов новообразования. Оставшиеся ткани могут привести к рецидиву.

Разработка принадлежит специалистам из МГТУ им. Н.Э. Баумана, Института нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и Института общей физики им. А.М. Прохорова.

— Злокачественное новообразование содержит больше воды по сравнению со здоровыми тканями. Это упрощает диагностику, которая основана на сильном поглощении терагерцевого излучения молекулами воды, — пояснил газете «Известия» заведующий лабораторией ИОФ РАН им. А.М. Прохорова Кирилл Зайцев.

Именно от этого вида опухоли скончались известные и любимые наши артисты - Жанна Фриске, Дмитрий Хворостовский. Это не первая попытка разработать способ оперативной диагностики болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU