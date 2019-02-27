Порошенко предложил продавать украинскую электроэнергию в ЕС

СЕГОДНЯ 18:25 2019-02-27T18:25:53+03:00

По словам президент Украины, у Киева возник переизбыток энергии потому, что по-прежнему существует единая энергосистема с Москвой Фото: REUTERS

По словам президент Украины, у Киева возник переизбыток энергии из-за того, что по-прежнему существует единая энергосистема с Москвой

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У Украины переизбыток электроэнергии, которую Киев должен продавать в Европу. Такое заявление сделал лидер Незалежной Петр Порошенко в ходе открытия ветряной электростанции в Запорожской области в среду, 27 февраля. Он также отметил, что считает неправильным наличие единой энергосистемы с Россией

По словам Порошенко, учитывая атомные мощности, мощности возобновляемой энергетики, а также промышленный потенциал, Украине больше не нужно столько энергии. Он пояснил, что переизбыток энергии возник потому, что Киев и Москва по-прежнему имеют единую энергосистему, что «неправильно».

«Куда девать эту электроэнергию? Потому что на сегодня, учитывая атомные мощности, промышленный потенциал и учитывая мощности возобновляемой энергетики, нам больше столько энергии не надо. Почему так случилось? Очень просто - Украина до сих пор является членом энергетического объединения, которое базируется со времён бывшего СССР, мы имеем единую энергосистему с Россией, и это не правильно», - заявил Порошенко.

«Мы должны проложить … линии электропередачи в Европу, потому что там самый мощный рынок», - сказал он.

Ранее Порошенко официально закрепил курс на вступление в НАТО и Евросоюз. В соответствии с новыми изменениями в конституции глава государства становится гарантом реализации курса на приобретение членства в Евросоюзе и в Североатлантическом альянсе.

ИСТОЧНИК KP.RU