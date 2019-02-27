Ансамбль Александрова спел для пассажиров московского метро
В распоряжении «Комсомольской правды» оказалось видео, снятое в среду, 27 февраля, на Кольцевой линии московского метрополитена. На этой записи запечатлен «мини-концерт», который солисты ансамбля Александрова дали прямо в вагоне одного из поездов.
На кадрах видно, как мужчины сидят напротив друг друга и поют советские военные песни. В частности, они исполнили для пассажиров такие композиции военных лет, как «Солдаты, в путь» и «Священная война».
В московском метро солисты хора им.Александрова исполняют песни военных лет.
Кстати, как рассказал kp.ru автор видео, все действие происходило в тематическом составе. Дело в том, что только в эту среду, 27 февраля, на Кольцевую линию столичной подземки вышел поезд «Александровец», посвященный Академическому ансамблю песни и пляски Российской армии имени Александрова. Как ожидается, новый состав будет ходить по ветке до конца августа текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU