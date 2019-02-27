2019-02-27T18:53:52+03:00
Москва

Ансамбль Александрова спел для пассажиров московского метро

Солисты хора исполнили песни военных лет в новом поезде «Александровец» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Ансамбль Александрова спел для пассажиров московского метроАнсамбль Александрова спел для пассажиров московского метроФото: кадр с видео
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В распоряжении «Комсомольской правды» оказалось видео, снятое в среду, 27 февраля, на Кольцевой линии московского метрополитена. На этой записи запечатлен «мини-концерт», который солисты ансамбля Александрова дали прямо в вагоне одного из поездов.

На кадрах видно, как мужчины сидят напротив друг друга и поют советские военные песни. В частности, они исполнили для пассажиров такие композиции военных лет, как «Солдаты, в путь» и «Священная война».

В московском метро солисты хора им.Александрова исполняют песни военных лет.

Кстати, как рассказал kp.ru автор видео, все действие происходило в тематическом составе. Дело в том, что только в эту среду, 27 февраля, на Кольцевую линию столичной подземки вышел поезд «Александровец», посвященный Академическому ансамблю песни и пляски Российской армии имени Александрова. Как ожидается, новый состав будет ходить по ветке до конца августа текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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