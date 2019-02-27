Страны Персидского залива приостановили авиасообщение с Пакистаном

СЕГОДНЯ 19:17 2019-02-27T19:17:07+03:00

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В среду, 27 февраля, арабские страны Персидского залива - Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия - приостановили авиасообщение с Пакистаном. Дело в том, что ранее Исламабад принял решение закрыть свое воздушное пространство.

Таким образом, такие авиакомпании, как Saudi Arabian Airlines, Gulf Air, Qatar Airways, Kuwait Airways, а также все зарегистрированные в ОАЭ авиаперевозчики, в том числе Etihad Airways и Emirates, были вынуждены отменить все ближайшие рейсы в Пакистан и из него, сообщает телеканал Al Arabiya.

Между тем, как ожидается, полеты возобновятся сразу после открытия воздушного пространства республики. По некоторым данным, это произойдет уже 28 февраля, после 02:59 мск.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, воздушное пространство над Пакистаном и индийским городом Амритсар, расположенным рядом с пакистанской границей, было закрыто в среду, 27 февраля. Причина - обострение конфликта между двумя странами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694299" frameborder="0"></iframe> Пакистанские военные сбили два истребителя ВВС Индии на границе между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU