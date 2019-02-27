Экс-адвокат назвал Трампа «расистом, мошенником и жуликом»

СЕГОДНЯ 20:02 2019-02-27T20:02:48+03:00

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В среду, 27 февраля, экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн дал показания в американском конгрессе. Причем в ходе своего выступления он назвал нынешнего хозяина Белого дома «расистом, мошенником и жуликом».

При этом юрист выразил сожаления в связи с тем, что он когда-то помогал Трампу, а также скрывал его незаконные действия от общественности. Также он подчеркнул, что дает показания в конгрессе, чтобы защититься от угроз американского лидера.

«Я даю показания, чтобы обеспечить защиту моей семьи от угроз президента», - сказал Коэн.

Кроме того, экс-адвокат главы Соединенных Штатов предоставил «неопровержимые документы», в частности, копию чека, подтверждающего незаконные платежи от имени Трампа. Речь идет о чеке, который президент США якобы выписал ему, чтобы тот заплатил порноактрисе Стефани Клиффорд , известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, за молчание, передает Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, именно Сторми Дэниелс сообщила об интимной связи с Дональдом Трампом, которая, по ее заверениям, имела место в 2016 году. Причем, по некоторым данным, экс-адвокат политика Майкл Коэн заплатил женщине 130 тысяч долларов, чтобы та подписала соглашение о неразглашении данной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU