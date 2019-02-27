Решение о «весеннем перемирии» в Донбассе отложили из-за позиции Киева

СЕГОДНЯ 20:40 2019-02-27T20:40:07+03:00

Представители Украины в контактной группе по Донбассу не поддержали инициативу ОБСЕ

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Полпред России в трехсторонней контактной группе по урегулированию украинского кризиса Борис Грызлов рассказал об очередном раунде переговоров, состоявшемся в среду, 27 февраля, в Минске.

В частности, по его словам, в ходе встречи обсуждалась инициатива ОБСЕ о «весеннем перемирии» в Донбассе. Однако, как заметил представитель нашей страны, решение о прекращении огня пришлось отложить из-за позиции Киева.

«Предложение о принятии дополнительных мер об усилении режима прекращения огня киевской стороной было отвергнуто. В результате киевская сторона урезала всю конкретику, оставив только призыв к перемирию, и безосновательно отложила принятие решения о дате начала действия "весеннего перемирия" на неопределенное время», - приводит слова Грызлова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в последние две недели в Донбассе наблюдается увеличение интенсивности обстрелов со стороны украинской армии. Так что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) охотно поддержали инициативу ОБСЕ о «весеннем перемирии» с 6 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU