2019-02-27T21:00:39+03:00
Политика

Путин анонсировал дальнейшее укрепление армии и флота

Президент РФ поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 27 февраля, на торжественном вечере в честь Дня Сил специальных операций (ССО), заявил о намерении и впредь укреплять армию и флот. При этом он отметил, что в ходе боевой учебы всех частей и подразделений будет востребован опыт бойцов ССО.

Между тем глава нашего государства выразил уверенность в том, что сотрудники ССО будут постоянно совершенствовать свое мастерство и «поднимать планку». «Уверен, что и вы будете постоянно поднимать планку - совершенствовать мастерство, оттачивать тактику спецопераций на земле, в воздухе и на море, успешно осваивать новейшую уникальную технику», - сказал российский лидер, обращаясь к собравшимся.

Также, по словам президента, он не сомневается, что бойцы Сил специальных операций в случае необходимости «выполнят любую задачу» и «сделают все невозможное», чтобы нейтрализовать угрозу против России, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее сотрудников ССО поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он пожелал бойцам «крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо Отечества», а также поблагодарил их за самоотверженную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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