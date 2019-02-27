2019-02-27T21:18:52+03:00
В мире

В Израиле заявили о преодолении кризиса в отношениях с Россией

Речь идет о кризисе, который был вызван катастрофой Ил-20 в Сирии
Дарья ИВАШКИНА
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В Израиле заявили о преодолении кризиса в отношениях с РоссиейВ Израиле заявили о преодолении кризиса в отношениях с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 27 февраля, появилась информация о преодолении кризиса в отношениях РФ и Израиля, вызванного крушением российского самолета Ил-20 осенью прошлого года в Сирии. Об этом высокопоставленный источник в правительстве еврейского государства заявил после визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Москву.

«Кризис в отношениях Израиля и РФ преодолен», - сказал собеседник ТАСС. При этом представитель израильского правительства подчеркнул, что его страна намерена и дальше «действовать в Сирии против иранской агрессии, сохраняя механизм деконфликтизации с Россией».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 сентября прошлого года российский Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии. При этом в Минобороны РФ возложили вину за случившееся на Израиль. Как заявили в российском оборонном ведомстве, летчики еврейского государства использовали наше воздушное судно в качестве прикрытия и подставили его под удар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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