Россия и Израиль изучат вопрос об удалении из Сирии иностранных сил

27 Февр. 23:14 2019-02-27T23:14:56+03:00

Страны создадут совместную рабочую группу, в которую войдут и другие страны

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Россия и Израиль намерены изучить вопрос об удалении из Сирии иностранных сил. Об этом сообщили в правительстве еврейского государства по итогам визита премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Москву.

Отмечается, что для работы в этом направлении будет создана совместная рабочая группа, в которую войдут не только представители России и Израиля, но и других стран, передает ТАСС.

Ранее появилась информация о преодолении кризиса в отношениях РФ и Израиля, вызванного крушением российского самолета Ил-20 осенью прошлого года в Сирии.

Как писал ранее сайт kp.ru, в среду Нетаньяху прибыл в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Это первый визит главы правительства Израиля в РФ после событий 17 сентября 2018 года, когда у берегов Сирии потерпел крушение наш самолет радиоэлектронной разведки Ил-20.

Напомним, самолет был сбит системой ПВО Сирии. Погибли 15 военнослужащих. Минобороны РФ возложило вину за случившееся на Израиль. В российском оборонном ведомстве, летчики еврейского государства использовали наше воздушное судно в качестве прикрытия и подставили его под удар.

ИСТОЧНИК KP.RU