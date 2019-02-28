НАТО в начале марта проведет учения в Черном море

СЕГОДНЯ 00:09 2019-02-28T00:09:12+03:00

"Poseidon 19" будут проходить в территориальных водах Румынии и в международных водах в западной части моря

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Страны Организации Североатлантического договора в начале марта проведут военно-морские учения "Poseidon 19" в Черном море. Об этом сообщил 27 февраля штаб военно-морских сил Румынии.

ВМС этой страны организует проведение маневров в румынских территориальных водах, а также в международных водах в западной части Черного моря. Учения продлятся с первого по восьмое марта. В них примут участие 1100 военнослужащих.

В "Poseidon 19" задействуют 10 румынских кораблей и и по одному кораблю из Болгарии, Германии, Испании и Турции. Кроме того будут привлечены два быстроходных катера для водолазов. С воздуха действия ВМС НАТО будут "прикрывать" вертолет Puma Naval, два истребителя МиГ-21 и два F-16 из состава румынских ВВС, передает ТАСС.

В штабе ВМС Румынии отметили, что главными целями учений является укрепление взаимодействия между участвующими кораблями и экипажами в общем международном контексте. Также НАТО проверяет возможности румынского военного флота.

ИСТОЧНИК KP.RU