НАТО в начале марта проведет учения в Черном море
Страны Организации Североатлантического договора в начале марта проведут военно-морские учения "Poseidon 19" в Черном море. Об этом сообщил 27 февраля штаб военно-морских сил Румынии.
ВМС этой страны организует проведение маневров в румынских территориальных водах, а также в международных водах в западной части Черного моря. Учения продлятся с первого по восьмое марта. В них примут участие 1100 военнослужащих.
В "Poseidon 19" задействуют 10 румынских кораблей и и по одному кораблю из Болгарии, Германии, Испании и Турции. Кроме того будут привлечены два быстроходных катера для водолазов. С воздуха действия ВМС НАТО будут "прикрывать" вертолет Puma Naval, два истребителя МиГ-21 и два F-16 из состава румынских ВВС, передает ТАСС.
В штабе ВМС Румынии отметили, что главными целями учений является укрепление взаимодействия между участвующими кораблями и экипажами в общем международном контексте. Также НАТО проверяет возможности румынского военного флота.
ИСТОЧНИК KP.RU