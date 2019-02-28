2019-02-28T00:09:12+03:00
Политика

НАТО в начале марта проведет учения в Черном море

"Poseidon 19" будут проходить в территориальных водах Румынии и в международных водах в западной части моря
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
НАТО проведет учения в Черном мореНАТО проведет учения в Черном мореФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Страны Организации Североатлантического договора в начале марта проведут военно-морские учения "Poseidon 19" в Черном море. Об этом сообщил 27 февраля штаб военно-морских сил Румынии.

ВМС этой страны организует проведение маневров в румынских территориальных водах, а также в международных водах в западной части Черного моря. Учения продлятся с первого по восьмое марта. В них примут участие 1100 военнослужащих.

В "Poseidon 19" задействуют 10 румынских кораблей и и по одному кораблю из Болгарии, Германии, Испании и Турции. Кроме того будут привлечены два быстроходных катера для водолазов. С воздуха действия ВМС НАТО будут "прикрывать" вертолет Puma Naval, два истребителя МиГ-21 и два F-16 из состава румынских ВВС, передает ТАСС.

В штабе ВМС Румынии отметили, что главными целями учений является укрепление взаимодействия между участвующими кораблями и экипажами в общем международном контексте. Также НАТО проверяет возможности румынского военного флота.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Законопроект о цифровых участках поступил на рассмотрение Госдумы
Организаторы "Евровидения" сожалеют о решении Украины не участвовать в конкурсе 2019 года
Россия и Израиль изучат вопрос об удалении из Сирии иностранных сил
Пожарные в Германии спасли застрявшую в люке толстую крысу
Экс-адвокат Трампа признался, что у него нет данных о «сговоре» президента США с Россией
Минкультуры РФ сообщило о нарушениях в системе безопасности четырех крупнейших музеев
Причиной железнодорожной катастрофы в Каире стала ссора двух машинистов
В Израиле заявили о преодолении кризиса в отношениях с Россией
Путин анонсировал дальнейшее укрепление армии и флота
Решение о «весеннем перемирии» в Донбассе отложили из-за позиции Киева
Путин выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Каире
Экс-адвокат назвал Трампа «расистом, мошенником и жуликом»
Страны Персидского залива приостановили авиасообщение с Пакистаном
Трамп и Ким Чен Ын запланировали подписание совместного соглашения
Ансамбль Александрова спел для пассажиров московского метро
Индия потребовала от Пакистана немедленного освобождения своего пилота
Порошенко предложил продавать украинскую электроэнергию в ЕС
В Словакии 13-летний школьник выстрелил в одноклассника из пистолета
СБУ сообщило о «масштабной кибератаке» на ЦИК
Российские ученые разработали оперативный метод диагностирования рака мозга
Голикова обеспокоена тем, что россиянки стали позже рожать первого ребенка
Австралийка столкнулась с отравлением организма из-за грудных имплантов
СК ходатайствует об аресте еще двух фигурантов дела Арашуковых
Германия и Франция не собираются пересматривать соглашение по Brexit
Луценко назвал контрабандное приобретение запчастей для ВСУ «приемлемым»
Российский пилот Сергей Сироткин снова будет участвовать в «Формуле-1»