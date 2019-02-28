Законопроект о цифровых участках поступил на рассмотрение Госдумы

СЕГОДНЯ 00:36 2019-02-28T00:36:25+03:00

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В Государственную думу поступил на рассмотрение законопроект о создании в Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах Российской Федерации. Документ размещен на сайте Нижней палаты Федерального Собрания.

Законопроект предусматривает, что при проведении выборов 8 сентября 2019 года ряд избирательных участков в Москве будут наделены статусом цифровых участков. Авторы отмечают, что это будет сделано для дальнейшего развития технологии "Мобильный избиратель" и “создания дополнительных условий для реализации активного избирательного права граждан РФ”.

Документ позволит избирателям, находящиеся в день голосования на выборах за пределами своего избирательного округа, голосовать на цифровых участках при проведении дополнительных выборов депутатов Госдумы, а также ряда региональных выборов (список определяется решением ЦИК России), говорится в пояснении к проекту закона.

Чтобы принять участие в выборах на цифровом участке, гражданин РФ должен будет подать заявление о включении в список, используя для этого федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг". Сделать это необходимо не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до дня голосования.

Также документ содержит определение цифрового избирательного участка. Таковым считается "избирательный участок, образованный на территории города федерального значения Москвы, оснащенный техническими средствами, в том числе комплексами для электронного голосовании". Перечень цифровых участков утвердит Центризбирком.

ИСТОЧНИК KP.RU