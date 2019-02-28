Итог матча Реал Мадрид - Барселона: в столице Испании каталонцы устроили разгром 3:0 и вышли в финал Кубка

СЕГОДНЯ 00:52 2019-02-28T00:52:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 27 февраля, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" прошел ответный матч полуфинала Кубка Испании. "Реал Мадрид" принимал на своем "Барселону". Первая игра этих двух команд три недели назад на поле каталонцев завершилась вничью 1:1. И номинально "Реал" был фаворитом этой встречи. Но на деле вышло иначе.

Первый тайм поединка прошел при большом преимуществе "Реала" и казалось, что они вот-вот забьют гол в ворота гостей. Но на 50-й минуте после перерыва Луис Суарес открыл счет после передачи Дембеле. На 69-й минуте Рафаэль Варан забил мяч в свои ворота - 2:0. Точку на 73-й минуте поставил тот же Суарес, который ударом "Паненка" реализовал пенальти.

"Барселона" одержала вторую в сезоне победу над "Реалом" в "Класико". Ну а уже в субботу пройдет следующая игра этих двух команд - но в рамках чемпионата Испании.

Завтра, 28 февраля, в ответной игре полуфинала Кубка Испании сойдутся два других клуба - "Валенсия" Дениса Черышева на своем поле примет "Бетис". Первая игра на поле басков завершилась вничью 2:2.

ИСТОЧНИК KP.RU