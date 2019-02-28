2019-02-28T01:00:49+03:00
Спорт

Умер боец ММА Аркадий Лисин

Бывший чемпион Prime Selection скончался в возрасте 21 года
Юлия ДИВЕЕВА
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Боец смешанных единоборств Аркадий ЛисинБоец смешанных единоборств Аркадий ЛисинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Умер Аркадий Лисин - боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион организации Prime Selection и участник турнира "Плотформа S-70". Об этом сообщили в Prime Fight Management.

Спортсмен скончался 27 февраля в возрасте 21 года. Причины столь раннего ухода из жизни не названы, передает ТАСС.

Начал свою профессиональную карьеру в 2016 году. Выступал на международном турнире по самбо "Плотформа S-70" в 2017 году. Всего провел восемь боев, в шести из которых завоевал победу, а два завершились для него поражением. Его соперниками были Степан Горшечников, Богдан Гусков, Кристоф Пико.

Лисин становился чемпионом Prime Selection в 2016 году. Принимал участие в турнирах таких промоушенов как MG, TKFC, RCCBP.

ИСТОЧНИК KP.RU

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